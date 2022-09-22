لحظة وفاء لسمير غانم.. في الإسكندرية

ينطلق غداً مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) في دورته الـ12، التي تحمل اسم الممثل الكوميدي الراحل سمير غانم.

وأوضح المهرجان أنه «تم اختيار اسم الراحل الكبير سمير غانم، لما قدمه للمسرح والفن المصري والعربي بشكل عام». وقدم غانم قرابة 60 مسرحية على مدى مشوار تجاوز أكثر من نصف قرن، بجانب عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية قبل أن يرحل في مايو 2021 عن 84 عاماً.