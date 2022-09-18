نرمين الفقي: "الشائعات زوجتني وطلقتني 100 مرة"

سخرت الفنانة نرمين الفقي من الشائعات التي طالت حياتها الشخصية، وأبدت دهشتها من إصرار البعض على تزويجها وتطليقها والكتابة عن أولادها رغم أنها لم تتزوج من الأساس، كما عبرت عن دهشتها من تكرار تداول الشائعات لعمرها الحقيقي لدرجة ادعاء البعض أنها بلغت السبعين من العمر.

وقالت نرمين الفقي أثناء ظهورها في إعلان ترويجي لحوار تلفزيوني : "جوزوني وطلقوني وخلفوني، الشائعات زوجتني وطلقتني 100 مرة، وإخوات وعيلة وكل حاجة، وعندي 50 و60 و70 سنة، كل حاجة، مرة جوزوني حد مش من ديانتي، مش عارفة إزاي برضه؟ وطلع تريند".

وأضافت نرمين الفقي: "أنا مش ضد الديانات، أنا معنديش مشاكل، ولا العقد النفسية دي، لكن الحقيقة بسيبهم يتكلموا وخلاص، لكن لما حاجة بتزيد أوي والموضوع يبقى أخد أكتر من حجمه، بكتب على الصفحة عندي إن دي إشاعة".

يذكر أن نرمين الفقي تصدرت الترند الأسبوع الماضي بعد تداول شائعة تفيد بزواجها من أحد رجال الأعمال، وعلى غير العادة تدخلت الفقي لنفي الخبر ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير الحقيقة في إشاعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت تريند موضوع خطوبتي لرجل اعمال أنا حابة أوضح إن الموضوع ده مش صحيح بالمرة".