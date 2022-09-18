وقف مسرحية «شبح الأوبرا» بعد عرض استمر 35 عاماً

تقرر وقف عرض مسرحية «شبح الأوبرا» على مسرح برودواي في مدينة نيويورك الأميركية، بعد 35 عاماً من عرضها هناك.

وأعلنت منافذ إعلامية مختلفة في وقت متأخر أمس، أن عرض «شبح الأوبرا» - وهي مسرحية موسيقية لأندرو لويد ويبر عن الحب والهوس وشخص مقنّع بشكل غامض إلى جانب السقوط الأيقوني للثرية - سيتوقف في أوائل 2023. وجرى افتتاح أطول مسرحية عرضاً في برودواي بنيويورك يوم 26 يناير 1988. وبعد عامين جذبت المسرحية اهتماماً هائلاً لدى عرضها على مسرح ويست آند في لندن. وقال ناطق باسم العرض لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الستائر ستسدل الآن للمرة الأخيرة على مسرح ماجيستيك في برودواي في 18 فبراير.