أردني يقاضي الفنانة اللبنانية مريام فارس بتهمة "الإحتيال" !

قدم مواطن أردني قبل أيام شكوى احتيال بحق الفنانة اللبنانية مريام فارس أمام المحاكم الأردنية.

وفي التفاصيل وحسب موقع "رؤيا" الإخباري الأردني فإن متعهد حفلات سجل الدعوى أمام مدعي عام عمان القاضي محمود الصمادي، ووفق مصدر مقرب من التحقيق، فإن المتعهد تقدم بالشكوى بسبب عدم تلبية الفنانة اللبنانية متطلبات حفل فني كان مقررا الجمعة الماضية، حيث حضرت إلى مكان الحفل ولم تصعد إلى المسرح.

وأكد المصدر أنه سيُنظر في القضية فور اكتمال ملفها، وأوراق التحقيق فيها.

وأشار إلى أن النيابة العامة وبحسب مذكرة التعاون الدولي، ستخاطب نظيرتها اللبنانية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة للأخيرة لإبلاغ الفنانة مريام فارس بموضوع الشكوى المسجلة لدى القضاء الأردني بحقها، واتخاذ المقتضى القانوني وفقا للقانون الأردني.