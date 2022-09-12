بريطاني يستلم وجبته من «ماكدونلدز» على ظهر حصان ويتصدر «السوشل ميديا»

فوجيء موظف بريطاني بقسم الطلبات الخارجية في «مكدونالدز»، بوصول رجل على حصان لاستلام طلبه من نافذة الطلبات الخارجية بدلا من الجلوس في مقعد سيارة مريحة بانتظار حصوله على وجبته.

وتوجه الرجل الذي اختار القدوم على حصانه بدل السيارة إلى قسم الخدمة الخارجي وطلب وجبة تمثلت بـ 100 قطعة دجاج نغت (قطع دجاج مقلية)، ونشر الفارس الجائع فيديو وصوله لمكدونالدز على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» وطلبه من فرع شرق العاصمة البريطانية.

وفي اللقطات التالية يركض الحصان الضخم نحو نافذة القيادة بينما يقوم راكبه بتلقين طلبه لموظفي المطعم، ثم يتوجهان إلى النافذة التالية لجمع حقيبته الضخمة المليئة بالدجاج المقلي.

وسرعان ما انتشر المقطع المضحك على منصات التواصل، حيث حصد أكثر من 1.6 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتوافد مستخدموا المنصة على قسم التعليقات لمشاركة دهشتهم بشأن طريقة التنقل غير العادية، وتساءل أحدهم عن سبب عدم تكرم الفارس بطلب وجبة جزر لحصانه الموثوق به أيضا والذي رد عليه الأول بالقول أن «فرسي يصعب إرضاؤها، ولكن لدي حلوى في جيبي. ولهذا فإن فمها أخضر».

