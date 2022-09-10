سوري يقتل حماه وحماته ثم ينتحر

شهدت محافظة طرطوس في سوريا، جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته فيما يرقد نجلهما في العناية المشددة في أحد المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام سورية فإن خمسينيا وزوجته قُتلا على يد صهرهما ( زوج ابنتهما)، نتيجة لخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، وجرت محاولات من أهلها معه لحلها دون جدوى فتركت بيت زوجها وعادت لبيت أهلها مع طفلها لعدم تمكنها من العيش معه وكانت هناك إجراءات للطلاق بينهما.

وحضر الزوج لبيت أهلها، ومعه السلاح، ودخل من الباب الخلفي وعندما علمت زوجته بقدومه اختبأت مع أختها وطفلها، لكنه وفور فتح الباب له من قبل "حماه" أطلق عليه النار وأرداه قتيلا، ثم اطلق النار على "حماته"، وضرب شقيق زوجته وهو طفل عمره (4) سنوات بالسلاح على رأسه، وبعدها أطلق النار على نفسه وانتحر في نفس المكان.