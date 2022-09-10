العثور على سن بشرية عمرها 1.8 مليون عام

عثر علماء الآثار في جورجيا على سن يبلغ عمرها 1.8 مليون عام، تعود إلى أجناس مبكرة من البشر، وقالوا إنها تقوّي الاعتقاد بأن المنطقة كانت موطناً لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية في عصور ما قبل التاريخ في أوروبا، وربما خارج إفريقيا بشكل عام. اكتُشفت السن بالقرب من قرية أوروزماني، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجورجية تبليسي، بالقرب من دمانيسي، حيث تم العثور على جماجم بشرية يبلغ عمرها 1.8 مليون عام، في أواخر التسعينات وأوائل القرن الـ21.

وكانت اكتشافات دمانيسي الأقدم من نوعها في أي مكان في العالم خارج إفريقيا، وغيرت فهم العلماء للتطور البشري وأنماط الهجرة المبكرة. وينظر العلماء إلى هذا الاكتشاف بالكثير من الاهتمام نظراً لأنه يقدم دلائل جديدة على أقدم المستوطنات البشرية المعروفة.