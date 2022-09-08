اعتقال إسرائيلي كان يعلم كلبه قيادة السيارة

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على رجل، كان يعلم كلبه قيادة السيارة، وترك الكب فعليا يوجيه السيارته أثناء تجولهم في وسط مدينة القدس، ونشر الفيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت جريدة «ديلي ستار» البريطانية أنه من المتوقع أن يواجه الرجل الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، اتهامات متعلقة بالطيش والتهور، دون أن يتعرض الكلب للملاحقة القضائية.

وانتشر فيديو الرجل بشكل واسع جدا عبر مجموعات تطبيق واتساب يوم الاثنين (5 سبتمبر) الجاري، ما دفع وحدة المرور المركزية إلى التدخل وتعقبه والقبض عليه.

وقالت الشرطة في بيان «إن المشتبه به تصرف بطريقة متهورة وغير لائقة عندما ترك كلبه يمسك بعجلة القيادة، ما يعرض مستخدمي الطريق للخطر، كل من يفعل مثل هذه الأشياء يغامر بحياة البشر وسنواصل العمل لفرض ومقاضاة من يقوم بمثل هذه المخالفات المرورية الخطيرة». ولم يوضح البيان سبب إقدام الرجل على هذا الفعل المتهور، علما أن موضوع تعليم الكلاب القيادة ليس جديدا كليا.

إذ أطلق مأوى لإنقاذ الكلاب في أوكلاند، نيوزيلندا، مدرسة لتعليم قيادة السيارات للكلاب في عام 2012. وجاء هذا الأمر من محاولة جمعية خيرية لإنقاذ الحيوانات في البلاد، تغيير آراء الناس حول كلاب الإنقاذ، حيث تم عرض ثلاثة كلاب إنقاذ في مقطع فيديو يُظهر مهاراتهم في القيادة على مسار في الهواء الطلق.

وحذرت الجمعية المسماة SPCA على صفحتها على "فيسبوك" من محاولة تقليد الأمر وتعليم كلابهم القيادة. وأوضحت «تم تدريب بورتر وجيني ومونتي في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة تحت إشراف متخصصين. تم إجراء جميع التدريبات مع مراعاة سلامة الحيوان كأولوية قصوى في مركبة معدلة خصيصًا».