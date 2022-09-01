وفاة الممثلة وعارضة الأزياء تشارلبي دين عن 32 عاماً

توفيت «بصورة مفاجئة» في أحد مستشفيات نيويورك الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية، تشارلبي دين (32 عاماً)، التي جسّدت إحدى شخصيات فيلم «تراينغل أوف سادنِس» الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان لهذه السنة. ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها. ولدت تشارلبي دين كريك في الخامس من فبراير 1990 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدأت عرض الأزياء في سن السادسة، وفي الـ20 أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب إفريقيين، هما «سباد» عام 2010، و«سباد 2» عام 2013.