إعدام أميركي قتل صديقه بمطرقة

نُفذ حكم الإعدام في أوكلاهوما، أمس، بحق أميركي في الخمسين من عمره مُدان بقتل رجل بمطرقة عام 1997، بعدما رفض حاكم الولاية طلباً بالرأفة به، وتلقى جيمس كودينغتون حقنة مميتة في سجن ماك أليستر.

وحُكم على جيمس كودينغتون بالإعدام لقتله صديقه ألبرت هيل (73 عاماً) بمطرقة عام 1997، لرفضه إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء مخدرات. وأوصى مجلس العفو والإفراج المشروط في الولاية بالرأفة بكودينغتون، لكن الحاكم الجمهوري كيفن ستيت رفض هذا الطلب الأربعاء.