عروض مطعم «أوليا» في «كمبينسكي مول الإمارات»

يقدم مطعم أوليا في فندق كمبينسكي مول الإمارات مجموعة من العروض المتنوعة التي تلبّي جميع الأذواق. ويستوحي المطعم مأكولاته وأجواءه من ستة بلدان، هي سورية وفلسطين والأردن وجنوب تركيا ولبنان وقبرص، ليقدم لضيوفه أفضل النكهات.

ويمكن للضيوف الابتعاد عن حرارة الجو والاستمتاع بأجواء المطعم والمساحة الداخلية الفسيحة التي يتميز بها، ما يجعله وجهةً مثالية للعائلات والأصدقاء الراغبين في الاسترخاء وتجربة أشهى المأكولات.

غداء سريع

- المكان: مطعم أوليا، فندق كمبينسكي مول الإمارات.

- المواعيد: من الإثنين إلى الجمعة – من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 4:00 عصراً.

- الأسعار: 150 درهماً للفرد.

- التفاصيل: يقدم مطعم أوليا مجموعة من الأطباق الشهية مع الحلويات والمشروبات التي ترضي جميع أذواق محبي المطبخ العربي.

وتشمل أطباق المزة الباردة اليالنجي والحمص البيروتي والفتوش، فيما تشمل أطباق المزة الساخنة كبدة الدجاج ورقاقات الجبن ونقانق لحم الضأن، كما يقدم المطعم تشكيلة من الأطباق الرئيسة المشوية، مثل الشيش طاووق وكفتة الدجاج وكباب وكفتة لحم الضأن. ويمكن للعائلات اختيار مأكولاتهم المفضلة والاستمتاع بوجبة غداء سريعة تضفي المزيد من السعادة على أجواء منتصف الأسبوع.

عرض KILO-MEATER

- المكان: مطعم أوليا، فندق كمبينسكي مول الإمارات.

- المواعيد: يومياً على الغداء أو العشاء.

- الأسعار: 255 درهماً للفرد (بحد أدنى فردين).

- التفاصيل: جرى تصميم عرض Kilo-Meater خصيصاً للعائلات والأصدقاء الذين يسعون إلى الاستمتاع بمجموعة متنوعة من نكهات الشرق الأوسط.

ويشمل العرض سيخ Kilo-Meater الذي يبلغ طوله 1.5 متر ويحمل 1.5 كيلوغرام من الكباب بحد أقصى أربعة أنواع من الشواية مباشرةً.

ويصاحب اللحم أطباق المزة الساخنة والباردة مع الخبز الطازج الذي تم إعداده داخل الأفران الحجرية.

ويمكن لعشاق الحلويات الاستمتاع بتناول الآيس كريم والكنافة والبقلاوة.