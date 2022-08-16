الإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان نيرة أشرف

أصدرت محكمة مصرية، أمس، قراراً بالإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي نيرة أشرف، بحسب ما ذكره موقع "العربية" أن ذلك جاء بعد تسديد الممرضتين والشاب، المحكوم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بـ20 ألف جنيه على حكم حبسهم لوقف تنفيذه والاستئناف عليه، وعقب تسديد المتهمين الكفالة والغرامة، قررت المحكمة تحديد يوم 20 أغسطس الجاري للنظر باستئناف المتهمين في القضية.

يُذكر أن الدائرة الأولى الجنائية في محكمة المنصورة ابمحافظة الدقهلية، قضت بالسجن 6 أشهر بحق ممرضتين وشاب وبراءة أخرى، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت المحكمة كفالة مالية أخرى على المتهمين المدانين في القضية بقيمة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، وهو ما حدث بدفع قيمة الكفالة وإخلاء سبيلهم.