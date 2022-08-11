تغريم مسافرة رفضت ارتداء كمامة 2000 يورو



قضت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الخميس بفرض غرامة مالية بقيمة 2350 على راكبة رفضت ارتداء الكمامة على متن إحدى الطائرات.

وأصبح الأمر الجزائي بدفع الغرامة نافذ المفعول بعد أن تغيبت المرأة/41 عاما/ عن الجلسة، وأدانت المحكمة المرأة بالإيذاء البدني والتعدي على أفراد تنفيذ القانون.

وكانت المرأة لم ترتد الكمامة وهي على متن الطائرة خلال رحلتها من المكسيك إلى ألمانيا في أبريل من العام الماضي، ولهذا السبب، قرر قائد الطائرة خلال توقف مؤقت في فرانكفورت طردها من الطائرة لكنها رفضت النزول.

وأبلغ قائد الطائرة الشرطة حيث حضر شرطيون لإنزالها لكن المرأة قاومتهم الأمر الذي تسبب في حدوث إصابات طفيفة لهم، وتمكنت الطائرة من مواصلة الرحلة إلى ميونخ لكن بعد تأخر إقلاعها.

