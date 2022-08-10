«نيرة أشرف الجديدة»..مقتل طالبة طعنا بيد زميلها في مصر

أعلن مكتب النائب العام المصري الأربعاء توقيف طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به، بعد شهرين من جريمة قتل مماثلة أثارت غضبًا في البلاد.

وقبل أسبوعين، طلبت محكمة بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قُتلت طعناً أمام جامعتها في يونيو «ما يحقق الردع العام المبتغى».

إلا أن النيابة ذكرت أمس، أن مواطنًا مصريًا يبلغ من العمر 22 عامًا «طعن الضحية سلمى بعدة طعنات» بالقرب من محكمة الزقازيق.

الضحية التي تبلغ كذلك من العمر 22 عامًا، بحسب وسائل الاعلام المحلية، هي طالبة في كلية الاعلام في هذه المدينة التي تبعد 60 كيلومترًا شمال القاهرة.

يواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام،على قتله من بات كثير من المصريين يسمونها الآن «نيرة أشرف الجديدة» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثارت القضية سجالاً.