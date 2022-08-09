إنقاذ رجل أجرى عملية تجميل لنفسه

انقذت الجهات الصحية البرازيلية رجلا قام بإجراء عملية تجميل للأنف بنفسه، متأثرا بأفلام ترويجية، ما دفع موقع «يوتيوب»إلى إزالة مقطع فيديو تعليمي عن عملية تجميل الأنف بعد انتشار الخبر.

وذكر موقع «إنسايدر» نقلا عن إدارة الصحة البلدية إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه تم احضاره إلى وحدة الطوارئ بعد أن تبين أنه حاول إجراء عملية تجميل لأنفه بمفرده وبدون استشارة طبية، وقام فريق طبي متخصص بالصحة العقلية بتفحصه في الموقع قبل إحالته إلى فريق الفم والوجه والفكين.

وقالت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «قام الفريق بتنظيف الجرح وتضميده وقدم إرشادات بشأن الرعاية اللازمة»، تمت إحالة الرجل إلى فريق متخصص في الفم والوجه والفكين وخدمة نفسية لرعاية طويلة الأمد.

ونقل موقع «انسايدر» عن إحدى وسائل الإعلام البرازيلية أن المريض شاهد دروسًا على موقع «يوتيوب» حول كيفية إجراء عملية تجميل الأنف في المنزل، وقلد الإجراء الذي يجب على المتخصصين الطبيين المدربين تنفيذه فقط.

وقالت دائرة الصحة البلدية إنها لا تمتلك معلومات عن الفيديو المعني كما لم يستجب موقع «يوتيوب» لطلب انسايدر بالتعليق.

و ذكرت المصادر أن مقطع فيديو تعليميًا حول هذا الإجراء الجراحي أزيل بعد فترة وجيزة من دخول الرجل المستشفى، وذكرت أيضا أن المنصة الشهيرة فرضت قيودًا على العمر منذ ذلك الحين على مقاطع الفيديو التي تُظهر للمشاهدين كيفية تنفيذ إجراءات من هذا النوع.

وفقًا للأطباء فإن إجراء عملية تجميل للأنف بنفسك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النخر، والالتهابات، وانسداد الأنف، والصدمات الانتانية.