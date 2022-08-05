كاليفورنيا تستعين بشهية الماعز لمكافحة حرائق الغابات

يساعد قطيع من 600 ماعز في منع حرائق الغابات في كاليفورنيا وفقا ما ذكرت وسائل إعلام محلية امريكية محلية، وذلك بعد موسم الحرائق الكبيرة التي انتشرت في أنحاء المقاطعة الأمريكية.

وتعتمد الفكرة على شهية الماعز الكبيرة للعشب وأوراق الأشجار. ووفقا لفيديو تم نشره يقوم القطيع الأبيض الكبير في متنزه «ليك شابوت» الإقليمي، بالتهام الأعشاب وتقطيع الأشجار الصغيرة مشكلا بذلك مساحات انقطاع لمنع انتشار الحرائق أفقيا.

ويقول تيري أويازون، صاحب شركة Goats R Us التي تستثمر في هذا النوع النشاطات أن «350 ماعزًا يمكنها أن تستهلك حوالي فدانًا من الأراضي المزروعة في اليوم».

وبالطبع لهذا الأمر كلفته، ففي حين أن المساعدة المستأجرة تكلف الملايين على ما يبدو، وإن كانت أقل كلفة من الإجراءات الوقائية الأخرى لتي تقوم بها مصلحة الحدائق و من بينها عمليات القطع الروتينية. وتشهد المنطقة حرائق كبيرة مواسمها الجافة والحارة، واعتماد السكان بشكل أساسي على زراعة القمح، لكن المسؤولين يؤكدون أن هذه الطريقة جاءت بنتائج فعالة في موسم الحرائق الحالي، فأنقذت المناطق التي كانت عادة ما تشهد سابقًا الكثير من النيران المتفرقة، بحسب موقع «اندي ١٠٠».