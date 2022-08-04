لبنان يودع الملحن الشهير إحسان المنذر

غيّب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير، إحسان المنذر، عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوماً في بدايتهم وأسهم في نجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي «بعد صراع مع المرض» من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ويشيع الراحل ويوارى في الثرى في بيروت.

وقال النجم اللبناني راغب علامة لوكالة «فرانس برس»: «راح صديق العمر»، معلّقاً على وفاة المنذر الذي لحّن له أغنيات أسهمت في صنع شهرته بعد تخرّجه في مطلع ثمانينات القرن الـ20 من برنامج المواهب التلفزيوني «استديو الفن»، الذي كان المنذر قائداً للفرقة الموسيقية فيه خلال هذه المرحلة.

ومن أبرز الأغنيات التي لحنها المنذر لعلامة مدى نحو 15 سنة: «لو شباكك ع شباكي» و«دي ليلة ورد» و«بكرا بيبرم دولابك» و«الكتب العتيقة» و«رح طير حمام».

كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، منها: «يا نبع المحبة» و«ما حدا بيعبّي مطرحك بقلبي»، وحتى أغنيات للأطفال على غرار «طيري يا عصفورة» لقيت نجاحاً واسعاً.

ووصفت الرومي المنذر بـ«رفيق دربي الطويل» في تعليق بالفيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، وقالت فيه بصوتها: «أعجز عن وقف عيني عن البكاء ويدي عن الارتجاف وقلبي عن الاحتراق».

ورأت الرومي أن الراحل الذي لحّن لها أيضاً «وداع» و«كلمات» هو «مبدع كبير». واضافت: «لا كلمات اللي لحنتها مثل الكلمات.. لا وداع ولا مطرحك بقلبي ولا نبع المحبة متل بقية الأغاني.. أعمالك لها خصوصية كبيرة، هي لا تشبه عمل أحد، كنت وستبقى حجر أساس في كل حفلاتي، وعموداً فقرياً لكل مسيرتي الفنية». وأعربت عن شكرها «العميق» وعرفانها «لكل عمل رائع» قدمه لها.

وكتبت المغنية كارول سماحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على تعليقها تحت وسم #إحسان_المنذر إن «الفنان لا يموت لأن أغنياته تعيش في ذاكرتنا ووجداننا».

وتعاون المنذر أيضاً مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

وألف المنذر مقدّمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية.