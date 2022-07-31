ما هي الأمور النادرة التي يمكن أن تحصل لك أكثر من احتمال فوزك بجائزة اليانصيب الكبرى؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يُعد الفوز بتذكرة يانصيب Mega Millions الأمريكية واحدا من أكبر أحلام الناس في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع ارتفاع قيمة الجائزة الكبرى الحالية لحوالي 1.1 مليار دولار، وهو ما يدفع الكثيرين لشراء التذاكر اليوم، أملا في فرصة شبه خيالية للفوز.

وفي الواقع تحققت المعجزة حين أعلنت دائرة اليانصيب الوطنية الأمريكية عن فوز شخص لم يعلن عن اسمه بالجائزة الكبرى التي تفوق المليار دولار منذ أيام.

لكن ما هي الاحتمالات هنا؟

يقول موقع "غيزماندو" إن "احتمالات عودتك إلى المنزل بالمال هي حوالي 1 في 302575350." لذا فإنه وفقا للموقع فإن احتمال حصول أشياء كثيرة نادرة وغريبة لك خلال حياتك يبقى أكبر من إمكانية فوزك غير المرجح بهذه الجائزة.

ومن بين الاحتمالات الطريفة والنادرة التي يذكرها الموقع بالتدريج:

1- أن تحصل في طبق بيض واحد على ثلاث بيضات بصفارين، وهو احتمال يقدر بحوالي 1 في 1000 وفقًا لمورّد البيض المحلي.

2- يعتبر البرسيم ذو الأوراق الأربع رمزا راسخا للحظ، فهو نادر نسبيا، بين أشقائه بالوريقات الثلاث، لكن يعتبر الحصول عليه واردا أكثر بكثير من الفوز بجائزة يانصيب بالطبع، حيث يتمثل في احتمالات واحدة فقط من كل 10000، وفقًا لما تذكره مجلة ساينتفيك أميركان.

3- المصاعد هي إنجاز رائع للهندسة البشرية، حيث تسمح لنا بالانتقال إلى طابق أعلى بضغطة زر. ولكن مثل كل التقنيات، فإن المصاعد عرضة للفشل. ويقول موقع Kings III أن احتمالات وقوع مصعد بك يتمثل باحتمال 1 في 100000.

4- لا يزال التعرض للصعق بالبرق أكثر احتمالية من الفوز بميغا مليون و تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن احتمالات إصابتك بالبرق أقل من واحد في المليون.

ولحسن الحظ، فإن ما يقرب من 90٪ ممن ضربتهم الصواعق بقوا على قيد الحياة، لذلك بمجرد خروجك من المستشفى، يمكنك شراء تذكرة يانصيب أخرى.

5- تعد أسماك القرش من أكثر الحيوانات المفترسة في الطبيعة، وتبلغ احتمالات خطأ سمكة القرش في اعتبار ساقك سمكة لذيذة سترغب في قضمها حوالي 1 من 4332817، وفقًا لملف هجوم القرش الدولي من متحف فلوريدا.

6- استمتع على متن رحلتك الجوية في حال كنت ممن يرهبون الطيران. لأنه وفقًا لمجلس سلامة النقل الوطني، فإن احتمالات الوفاة على متن رحلة تجارية بسبب حادث تحطم هي واحد من 29.4 مليون. أي أقل بكثير من احتمال ربح الجائزة الكبرى.



7- إن تربية طفل واحد أمر صعب بما فيه الكفاية، لكن تربية خمسة أطفال في وقت واحد يبدو وكأنه كابوس.ولكن لحسن الحظ، فإن احتمالات حصولك على خمس توائم تحدث في 1 من كل 60 مليون ولادة.

8- وبما أننا نتحدث عن الحظ، فإنه وفقا للموقع فإن تقليب عملة معدنية في الهواء والحصول على نفس النتيجة أكثر من عشرين مرة متتالية، يمكن أن يحصل وفق علم الاحتمالات بنسبة 1 من 268،435،456، وهو ما يعني أنه من المرجح أن يحدث أكثر من الفوز في يانصيب ميغا مليون.

رغم ذلك فإن الناس تشتري. فمن يعلم متى تأتي ساعة حظه.

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