ماسة وردية تحطّم رقم الـ 300 عام

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

استخرج عمال مناجم في أنغولا ماسة وردية نادرة، يُعتقد أنها أكبر ماسة تكتشف في العالم منذ 300 عام، كما أعلنت أمس، شركة التعدين الأسترالية التي تدير الموقع. وأطلق على الماسة، التي يبلغ وزنها 170 قيراطاً، اسم «وردة لولو»، على اسم المنجم الذي استخرجت منه. وقال وزير الموارد المعدنية الأنغولي، ديامانتينو أزيفيدو، إن «الماسة التي حطمت الرقم القياسي تُظهر مجدداً أهمية أنغولا عالمياً في مجال استخراج الماس».

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