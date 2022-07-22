«يعيشكم قرطاج».. الحياة تدبّ من جديد في المهرجان العريق

المصدر: حياة الحرزي - تونس

عودة مميّزة، سجّلها مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56 وسط إقبال جماهيري من عشاق الثقافة والفن في تونس، الذين توافدوا على متابعة تفاصيل العروض ومفاجآت السهرات الفنية المتنوعة المدرجة على أجندة مسرح قرطاج الأثري، الذي يستأنف نشاطه بعد انقطاع استمر على مدى عامين بسبب جائحة كورونا.

بأعداد غفيرة، توافد - ومازال يتوافد - عشاق المهرجان على المسرح الروماني بالعاصمة التونسية، للاستمتاع بفعاليات التظاهرة الثقافية والفنية العريقة التي انطلقت منذ عام 1964، لمتابعة 33 عرضاً موسيقياً ومسرحياً، منها 15 حفلاً تونسياً، و10 حفلات عربية، وثمانية عروض ثقافية منوعة منحدرة من دول أجنبية عدة، جاءت لتلبي أذواقاً مختلفة راوحت بين الفنون الطربية والكلاسيكيات الموسيقية وألوان الفن الصوفي وموسيقى الراب وبعض العروض الموسيقية العالمية.

وسيستضيف المهرجان خلال لياليه الممتدة حتى 20 أغسطس المقبل، عدداً من نجوم الأغنية العربية، من بينهم: صابر الرباعي وزياد غرسة (تونس)، وراغب علامة (لبنان)، ونور مهنا (سورية)، وفرج سليمان (فلسطين)، والعازف والملحن نصير شمة (العراق). فيما ستخصص لجنة تنظيم المهرجان عرضا فنياً خاصاً هذا العام بعنوان «أنغام في الذاكرة»، لتكريم عدد من مبدعي ورموز الساحة الفنية والثقافية في تونس، أمثال سلاف ومحمد رضا وأحمد الزاوية والبشير السالمي.

وفاجأ أعضاء فرقة B.i.G الكورية، جمهور مهرجان قرطاج الدولي، بغنائهم مقطعاً من أغنية «لمعلم» الشهيرة للنجم المغربي سعد لمجرد، إلى جانب مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية المعروفة، وذلك، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور التونسي وعدد من السائحين والزوار الذين لم يفوتوا فرصة التقاط هذه اللحظة الاستثنائية في دورة هذه الفرقة الفنية بين دول العالم هذا الصيف. ونشر أعضاء الفرقة صورة من أجواء الحفل الملتهبة عبر حسابهم الخاص على موقع «إنستغرام»، مرفقة بتعليق صغير باللهجة التونسية، حيوا به الجمهور الذي حضر الحفل قائلين: «عدينا وقت ياسر محلاه! يعيشكم قرطاج».

وكان حفل افتتاح المهرجان، قد بدأ بالعرض الموسيقي المسرحي «عشاق الدنيا» لمخرجه التونسي عبدالحميد بوشناق، الذي أعاد الحضور إلى حقبة التسعينات، مسترجعاً عوالم فن «المزود» الشعبي الذي اشتهر بمحاكاته لأوجاع الطبقات الكادحة والمهمشين، فيما اندرج العرض الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واضح على مدارج المسرح الروماني العريق، إلى صنف الكوميديا الموسيقية ومزيج فنون المسرح والرقص والغناء، التي جمعت عدداً من الأسماء الفنية البارزة يتقدمهم المطرب لطفي بوشناق، والممثل فتحي الهداوي.

وللمسرح هذا العام، نصيب الأسد في عروض مهرجان قرطاج الدولي، إذ تزخر فعاليات المهرجان بعدد من العروض التونسية المتنوعة، مثل مسرحية «نموت عليك» لنجم الكوميديا الأمين النهدي، بالإضافة إلى عرض صوفي «للحضرة» للفاضل الجعايبي، وعرض موسيقي آخر لموسيقى الراب، يحييه النجم التونسي بلطي، فيما ستشارك في الحفل الختامي للمهرجان، الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالتزامن مع إحياء عام الثقافة التونسية - المصرية في 2022.

«أنس» الأيقونة

قبيل بدء الفعاليات الرسمية، حرصت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورتها الـ56، على تكريم لاعبة التنس التونسية أنس جابر، بالتزامن مع تألقها أخيراً في بطولة ويمبلدون، التي أصبحت بعدها أنس أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى أهم البطولات الدولية الكبرى. واعتلت أنس جابر المسرح، لتحية الجمهور الذي غصت به المدرجات، فيما تعالت أصوات وهتافات التشجيع والتصفيق احتفاءً بحضور أيقونة الرياضة التونسية في قرطاج.

من أجندة العروض

30 الجاري: حفل الفنان راغب علامة (لبنان).

31 الجاري: فنان الراب بلطي (تونس).

6 أغسطس: سيف نبيل ورحمة رياض (العراق).

7 أغسطس: حفل الإخوة جاكسون (الولايات المتحدة).

10 أغسطس: نصير شمة (العراق) ومجموعة بناة السلام.

16 أغسطس: صابر الرباعي (تونس).

20 أغسطس: شيرين عبدالوهاب (مصر).

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