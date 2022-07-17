10 ملايين درهم هدية زفاف لبريطاني مقيم في الإمارات بشعار "محظوظ"

المصدر: جوني جبور - دبي

شهد سحب "محظوظ" في أسبوعه الرابع والثمانون، الذي عقد أمس السبت، تتويج فائز جديد بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها 10 ملايين درهم، وذهبت للبريطاني ريس المقيم في الإمارات والبالغ من العمر 26 عاماً، وجاءت بمثابة هدية زفاف، لا سيما أن حصد ريس للجائزة جاء قبل خمسة أيام من دخوله القفص الذهبي.

وقدم "محظوظ" الذي تشرف على عملياته التشغيلية شركة "إي وينجز"، منذ إطلاقته في العام 2020، أكثر من 250 مليون درهم كجوائز مالية، بالإضافة إلى إعلانه عن تقديم 25 مليونيراً فازوا بالجوائز الكبرى، ثلاثة منهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، جاء أخرهم البريطاني ريس.

وعلق ريس على الفوز بجائزة 10 ملايين درهم من "محظوظ" بقوله في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المقر الرئيس لشركة "إي وينجز" وتخلله تسليمه الجائزة، إن: "هذه دون أدنى شك الهدية الأروع والأكثر سخاءً التي يمكن أن يحلم بها أي شخصين مقبلين على الزواج، فأنا أقيم في دولة الإمارات منذ أربع سنوات، وأشارك بانتظام في سحب (محظوظ) الأسبوعي منذ ديسمبر 2020، ولطالما أبقيت أمالي عالية للفوز، وها أنا ذا اليوم أحقق الحلم بالتتويج بالجائزة الكبرى والفوز بـ 10 ملايين درهم".

وأضاف: "لم أتمالك نفسي من الفرح عندما علمت بفوزي، وسارعت لأنقل الخبر السعيد إلى خطيبتي ووالدي في لندن اللذين غلبتهما دموع الفرح، وأنا ممتن للغاية لـ (محظوظ)، والآن على أن أقرر بعناية ما يجب أن أفعله بهذا المبلغ الضخم".

وأشار ريس الذي يعمل حالياً مديراً في صالة ألعاب رياضية، إلى كيفية اكتشافه الفوز، وقال: "دخلت إلى موقع (محظوظ) الإلكتروني، حوالي الساعة الحادية عشرة مساء ليلة السحب للتحقق من النتائج، لأكتشف حينها أن الأرقام الفائزة تتطابق مع الأرقام التي اخترتها، لأسارع إلى التحقق من حسابي الخاص على الموقع واكتشف المفاجئة السعيدة".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "إي وينجز"، فريد سامجي: "نشعر بسعادة بالغة بأن الفوز مع (محظوظ) في أسبوعه الرابع والثمانون، جاء بالتزامن مع حدث يمثل أهمية كبرى في حياة ريس، لا سيما وهو يقف على اعتاب القفص الذهبي، إذ يمكن لهذه الجائزة السخية، أدخال البهجة إلى حياة الزوجيين، وتغييرها إلى الأفضل، والتخطيط لمستقبلهما دون أي قلق من الناحية المادي".

وأضاف: "احتفلنا في غضون الأسابيع الأربعة الماضية، بثلاثة فائزين بالجائزة الكبرى، ونأمل أن يستمر هذا الزخم، في أن يعيش المزيد من المشاركين حلم (محظوظ) في القريب العاجل".

يذكر أن ريس بإمكانه زيادة غلته من الجوائز من (محظوظ)، إذ بجانب الجائزة المالية التي فاز بها والبالغة 10 ملايين درهم، لديه فرصة أخرى للفوز بكيلوغرام من الذهب في سحب "الصيف الذهبي الخاص" الذي سيعقد في 30 يوليو من هذا الشهر، حيث أن أية مشاركة في سحب "محظوظ" الأسبوعي طوال شهر يوليو، تخوله وكافة المشاركين لفرصة الفوز بالجائزة الذهبية.

ويمكن المشاركة في سحب "محظوظ" الأسبوعي عبر شراء عبوة مياه مقابل 35 درهم على الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae. وتمنح كل عبوة مياه فرصة مشاركة واحدة في السحب الكبير، والذي تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيه 10 ملايين درهم إماراتي، وتبلغ الجائزة الثانية مليون درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى.

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