10 ملايين شاهدوا "لطيفة" على يوتيوب خلال 24 ساعة فقط

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حققت الفنانة التونسية لطيفة، رقمًا قياسيًا بعد طرحها ميني ألبوم لطيفة 2022، حيث كسرت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب خلال 24 ساعة فقط.

وأعربت لطيفة، عن سعادتها بنجاح ألبومها الجديد، لطيفة 2022، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر: أكثر من 10 ملايين مشاهدة لأغاني ألبوم لطيفة 2022 في أقل من 24 ساعة على اليوتيوب.

وتخطت أغنية هنعيشها مرة واحدة، من ألبوم لطيفة 2022، حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، عبر اليوتيوب، وتأتي في المركز الأول، وتليها أغنية "أعطيني دم"، التي تجاوزت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت أغنيات "أحسن أحسن"، و"حبيبو"، بتجاوزهم حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وفي النهاية تأتي أغنية "طار طار"، والتي حققت مليونيْ مشاهدة.

كما تستعد الفنانة لطيفة، لطرح أغنية جديدة أخرى تنضم لباقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تحمل عنوان "من بلدي"، ويتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

يذكر أن ميني ألبوم الفنانة التونسية لطيفة، يضم 6 أغانٍ، منها 3 أغانٍ باللهجة المصرية وأغنيتان باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية، وقامت النجمة التونسية لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني المقيم بكندا شريف ترحيمي، والألبوم من توزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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