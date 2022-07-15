«سانتوني» و«إيه إم جي» شراكة حافلة بالإبداع

المصدر: الإمارات اليوم

يمثل عام 2022 محطّة مهمة في تاريخ إحدى العلامات الأشهر في عالم صناعة سيّارات الأداء والسيّارات الرياضية، مرسيدس «إيه إم جي»، والتي تحتفل بمرور 55 عاماً على تأسيسها. ولا شكّ أن هذه المناسبة الخاصة تستدعي احتفالاً يغيّر قواعد اللعبة، ومن هنا انبثق هذا التعاون المشترك بين AMG وفريق تصميم الأحذية لدى سانتوني، لإنتاج مجموعة حصرية وفريدة من نوعها. ويأتي هذا التعاون في إطار التعاون المشترك طويل الأمد بين العلامتين منذ عام 2005، وهذه المجموعة الجديدة التي تحتفي بالعيد الـ55 تبثّ حياة جديدة في تلك العلاقة الإبداعية المميّزة.

ويقول جوزيبي سانتوني: «هذه المجموعة هي بالتأكيد خير تعبير عن تقديرنا لشريكنا منذ سنوات طويلة، مرسيدس إيه إم جي Mercedes-AMG، في هذه المناسبة الخاصة جداً. وعندما فكّرنا في هذا المشروع، أردنا أن نبتكر شيئاً فريداً، قويّ التأثير، وغير متوقّع حتى».

وبالفعل فإن مجموعة «سانتوني لصالح إيه إم جي» Santoni for AMG تجمع بين عالمين مختلفين، وتجسّد خير مثال لدقّة التصميم، والجرأة في الشكل والابتكار، بقوّة تأثير مضاعفة تليق بالعيد الـ55 لمرسيدس إيه إم جي.

وتعبّر هذه المجموعة عن قوّة الشخصية والحافز الابتكاري، حيث تضمّ تصاميم نسائية ورجالية تتراوح بين الأحذية الرياضية الأنيقة والعملية في آن، والتي تكمّل أي إطلالة نهاراً ومساءً، وإلى أحذية «بوتس» الحصرية. وبالنسبة إلى الأحجام، فهي جريئة، تتخلّلها مزايا تصميمية رياضية وحديثة من حيث المواد الفاخرة، والألوان المميّزة. حيث تتضمّن المجموعة على سبيل المثال، حذاء السنيكرز المصنوع من جلد العجل الطريّ بتشطيبات غير معتادة، وحذاء «بوت» بنوعين من الجلد، الجلد العادي أو الجلد ذي اللون المعدني، مع نعل مطاطي برتقالي اللون يضفي طابعاً حديثاً يليق بالحياة في المدينة، وكذلك حذاء «ريسر بوكسر بوتس» الذي أعيد تقديمه بنعل مطاطي متعارض اللون، وحزام مبطّن لمزيد من الحماية حول الكاحل. وهذه التصاميم ما هي سوى انعكاس وتأكيد على قدرة سانتوني الفائقة في الجمع بين الحرفية العالية التي صنعت شهرتها، والتصميم العصري، ناهيك عن الكفاءة في صنع أحذية تجتذب جمهوراً كبيراً من المعجبين.

كلّ قطعة تتشكّل منها أحذية سانتوني مصنوعة باليد وبمستوى غير مسبوق من الحرفية، وهي بالتالي تتشابه مع«إيه إم جي» من حيث الالتزام بأعلى المعايير في كلّ ما تنتجه العلامة. ومن خلال هذه الأخلاقيات والمبادئ المهنية التي تقوم عليها فلسفة الشركة، نجحت أحذية سانتوني في الجمع بين الأسلوب الإيطالي التقليدي والموضة العصرية، ما جعلها المفضّلة لدى المشاهير سواء كانوا على البساط الأحمر، أو يتجوّلون في شوارع المدن العالمية.

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