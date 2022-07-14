أملا بسقوط الأمطار.. سكان قرية هندية يحفرون قبور موتاهم لسبب لايصدق

المصدر: موقع الامارات اليوم

يحفل العالم بعادات غريبة وعجيبة، ومنها مالايقدر العقل على استيعابة، وهذا ما اثبته سكان

قرية كاليكيري الهندية الذين حفروا قبور موتاهم وملؤا أفواهم بالماء، ضمن معتقد يقول أن هذا التصرف الغريب سيساعد في سقوط الامطار في اشهر الجفاف.

وبحسب تفاصيل هذه الحادثة فإن القلق سيطرعلى قرية كاليكيري، بعد أن شهدت معظم ولاية كارناتاكا هطول أمطار تحول بعضها إلى فيضانات وانهيارات أرضية كارثية، فيما الجفاف مستمر في قريتهم والتي لم تشهد سقوط امطار منذ وقت طويل.

هذا القلق دفع الأهالي إلى التجمع ووضع خطة للتخلص من «لعنة» أحلت بهم وفقا للتفكير السائد، ونقلته قناة لأخبار الهندية 18.

واقترح أحد الأشخاص فكرة خرافية تمثلت في إرواء الموتى بهدف جلب المطر، ووفقا للقناة الإخبارية ذاتها اعتقد الجميع أنها «خطة رائعة».

بعدها ذهب القرويون إلى قبور الأشخاص الذين لقوا حتفهم الشهر الماضي، مجهزين بمجرفة وخزان مياه، وزُعم أنهم حفروا حفرة بعمق قدمين، وعندما وصلوا إلى رؤوس الموتى، أدخلوا أنبوب ماء في أفواههم وصبوا الماء فيها.

ووفقا للمصدر ذاته تحصل القرية المكونة من حوالي 1500 من السكان المحليين، على القليل جدًا من الأمطار. وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو وكأنها قصة خرافية أو حلم عجيب، إلا أن مصدر إلهامها يعود إلى سنوات عدة. بحسب موقع «أندي 100»

حيث قيل إن رجلاً مسناً مات وفمه مفتوحاً على مصراعيه ودفن دون أن يغلق أحد فمه. في نفس العام، عانت القرية من الجفاف.عندها تواصل السكان المسنون مع أحد المنجمين قال لهم أن القتيل مات عطشانًا، حينها توجهوا إلى قبره وملأوا فمه بالماء. ومن قبيل الصدفة، بدأت تمطر.

واستنادا لهذه الخرافة، بدأ سكان كاليكيري بتتبع هذه الممارسة على أمل أن يحظوا بنفس الحظ.

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