مصر.. عروس مشنوقة في عش الزوجية بعد يوم من زفافها في ظروف غامضة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في مصر على جثمان عروس صباح اليوم الأربعاء، توفيت داخل عش الزوجية بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن إخطارا بالواقعة من إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثمان عروس تدعى زهراء عبدالفتاح عبد الراضي تبلغ من العمر 24 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة على سرير غرفة النوم.

وتبين الفحص الأولي أن العروسة مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، كان أمس ليلة الدخلة وحفل الزفاف، وعقب انتقال رجال الإسعاف تبين أن العروسة بها آثار تعذيب على جسدها، وآثار احمرار حول الرقبة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وتعرضت العروس إلى الشنق.

جرى نقل جثمان العروسة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام سابقا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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