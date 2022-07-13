زاهي حواس: البحث عن مقبرة «نفرتيتي» مستمر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال عالم المصريات، ووزير الآثار المصري السابق، الدكتور زاهي حواس، إن البحث يجري الآن عن مقبرة إيمحتب في منطقة سقارة الأثرية، بجانب البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي في مدينة الأقصر.

وتطرق حواس خلال محاضرة في مدينة برلين، نظمتها السفارة المصرية والمكتب السياحي المصري بالعاصمة الألمانية، إلى المدينة الذهبية المفقودة في البر الغربي لمدينة الأقصر، والتي استمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام. وأضاف أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر. واستعرض تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة التي قام بها في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتي، مشيراً إلى أن البعثة المصرية العاملة هناك عثرت على بردية طولها خمسة أمتار، و«بلطة» من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلاً عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

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