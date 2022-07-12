"أنا جوبك صاحبك وحبيبك".. "مطرب مهرجانات" يعترف باثارة الجدل بأغنية تروج للمخدرات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار مطرب المهرجانات المصري مسلم جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد اتهامه بالترويج للمخدرات في أحدث أغانيه التي تحمل اسم «أنا جوبك صاحبك وحبيبك»، مطالبين بوقف الأغنية.

من جانبه، قال رد علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، لموقع "القاهرة 24"، إن مسلم ليس عضوًا بالنقابة نتيجة سقوطه في الاختبارات، مشيرًا إلى أن النقابة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضده بسبب طرحه مقطع تشويقي من الأغنية فقط وليس الأغنية بالكامل.

وأكد عامر أن النقابة تنظر في الأمر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أه إذ جاءت شكوى رسمية للنقابة سيتم أخذ إجراء قانوني ضده فورًا.

من جانبه، علق مسلم على اتهامه بالترويج للمخدرات في أغنيته الجديدة، إذ قال: "أنا قاصد أثير الجدل، وأنزل جزء بسيط 30 ثانية من الكليب الجديد، وفيه جملة أنا جوبك وصاحبك وحبيبك، ومبروجّش للمخدرات، في نهاية الكليب بنصح الشباب وبقولهم الحشيش بيعمل فيهم إيه وبيدمرهم إزاي".

وفي وقت سابق، هاجم مطرب المهرجانات مسلم، المنتج حسن الشن، خلال بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، حيث أكد جميع الأغاني التي طرحها وحققت نجاحًا، لم يحصل من خلالها سوى على مبالغ مالية ضئيلة؛ مشيرا إلى أنه كلَّف محاميه لرفع دعوى ضد الشن، لمطالبته بتعويض مالي قدره مليون جنيه مصري؛ بعد أن تعاقد معه على إنتاج بعض الأعمال الفنية، والذي كان ينص على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة نسبة 50% لكل طرف من طرفي التعاقد، لكن المنتج خالف التعاقد، لذلك قرر مقاضاته، بحسب ما صرح به.

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