ببغاء يرعب لصوصاً بـ«مرحباً» ويحمي منزلاً من السرقة

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

حال ببغاء متكلم على ما يبدو دون تمكن لصوص من سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية. وأعلنت الشرطة أمس أن لصوصاً اقتحموا منزلاً عائلياً في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي عن طريق كسر لوح في الباب. وذكرت الشرطة أن اللصوص أصيبوا بالذعر تقريباً عندما سمعوا ببغاء العائلة وهو يصيح: «مرحباً. أنت هناك». ثم فر اللصوص دون المساس بأي شيء. وتوصل أفراد الشرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص دون سرقة عندما استقبل الببغاء دخولهم بـ«مرحباً، أنت هناك».

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