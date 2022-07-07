شاهد.. مطاردة جنونية بين الشرطة الأميركية وسائق سرق 4 سيارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجلت كاميرات التلفزيون المحلي الأميركي مطاردة جنونية عالية السرعة،أشبه بالأفلام الهوليودية، استغرقت ساعتين في ولاية نورث كارولينا والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت الشرطة الأميركية أن المشتبه به سرق 4 سيارات واصطدم بسيارتين خلال المطاردة.

وأظهر مقطع الفيديو المطاردة المثيرة بين السارق "عاري الصدر" والشرطة الأميركية استخدمت خلالها الطائرات الهليكوبتر.

وبدأت المطاردة حين كان السارق يستقل سيارة نصف نقل بيضاء ويسير بها بشكل طبيعي ثم نزل منها فجأة ليسرق سيارة ملاكي كانت متوقفة بجانب الطريق ويفر بها سريعا متجاهلا استغاثات صاحبة السيارات.

وأثناء توقف إحدى الإشارات قاد السارق السيارة بسرعة جنونية متجاوزا كل شيء في طريقه ما أدى لاصطدامه بسيارة ملاكي بيضاء كانت متوقفة عند الإشارة ثم نزل منها وترجل مسرعا باحثا عن أخرى.

وخلال هذه اللحظات العصيبة، كانت طائرة هليكوبتر تطير في السماء وتحلق فوق رأس السارق الذي اقتحم بدوره سيارة سوداء ضخمة كانت متوقفة وقادها بسرعة جنونية كذلك.

وبعد مطاردة سيارات الشرطة له، اصطدم السارق بسيارة كانت متوقفة في الطريق ثم لحقت به الشرطة فنزل مستسلما رافعا يده وتم تكبيله وإلقاء القبض عليه.

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