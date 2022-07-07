«مفاجآت صيف دبي»: انتظروا الكثير من الفرح خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم «مفاجآت صيف دبي» بمناسبة اليوبيل الفضي واحتفالاً بعيد الأضحى المبارك مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الموسيقية، لإضفاء أجواء الفرح خلال أيام العيد في الفترة من اليوم وحتى 17 يوليو الجاري.

وتمثل «مفاجآت صيف دبي» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - من عطلة عيد الأضحى الوقت المثالي للاحتفاء مع العائلة والأصدقاء، وكذلك الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة وتجربة المطاعم المميزة والإقامة الفندقية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

ويمكن لسكان وزوار دبي قضاء أمتع الأوقات ضمن احتفالات «العيد في دبي.. عيد الأضحى» عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال فترة العيد ومنها حفلات موسيقية يحييها عدد من الفنانين العرب والأجانب، وعروض التسوق والسحوبات والجوائز، بالإضافة إلى «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، وعروض ترفيهية وتراثية في مراكز التسوق وعدد من الوجهات بدبي.

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