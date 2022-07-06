التهم 63 شطيرة في 10 دقائق.. أميركي يفوز بمسابقة "الهوت دوج" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تنظم بطولة سنوية في كوني آيلاند بنيويورك بيوم عيد الاستقلال الأميركي، خاصة بأكل "الهوت دوج"، وقد فاز هذا العام رجل يدعى "جوي تشيسنت"، بعدما التهم 63 شطيرة في غضون عشر دقائق.

وحقق تشيسنت فوزه الخامس عشر في هذا الحدث، لكنه عجز في المسابقة عن تحقيق الرقم القياسي الذي سجله سنة 2020 عندما التهم 76 شطيرة "هوت دوج" كاملة في عشر دقائق.

ووفق "فرانس برس"، اعتذر تشيسنت لجمهوره، مؤكدًا لهم أن أداءه سيكون أفضل في العام المقبل.

وأشار تشيسنت إلى أنه يتدرب من خلال تناول "الهوت دوج" باستمرار بالإضافة إلى مشاركته أسبوعيًا تقريبا بمسابقات أكل تتمحور على هذه الشطيرة الأميركية الشهيرة، كما أنه سيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل بعد مشاركته في المسابقة.

وكان تشيسنت حقق فوزًا بارزًا في المسابقة الشهيرة لأكل "الهوت دوج" التي تنظم سنويًا في 4 يوليو، إذ أنهى المسابقة بفارق كبير عن منافسيه.

وذهب المركز الثاني لجيفري إسبر الذي التهم 47.5 شطيرة "هوت دوج"، فيما كان المركز الثالث من نصيب جيمس ويب متناولًا 41 شطيرة.

وفي السيدات، فازت ميكي سودو بالمرتبة الاولى بعدما التهمت أربعين شطيرة "هوت دوج" في عشر دقائق.

ولم تستطع سودو التي لم تشارك في مسابقة العام الماضي لأنها كانت حامل، من تحقيق رقمها القياسي السابق البالغ 48 شطيرة.

ويميل المتنافسون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن مناطق بعيدة من أمثال أستراليا، إلى وضع شطائر "الهوت دوج" في الماء أو الصودا لتسهيل ابتلاعها بسرعة من دون التعرض للاختناق.

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