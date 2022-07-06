الأردن.. أب في السبعين من العمر يقتل ولديه ويختبيء في مغارة »

المصدر: موقع الامارات اليوم

أطلق أب سبعيني النار على أبناءه الاثنين في محافظة عجلون شمال الأردن، ما أدى لوفاتهما، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأعلن الأمن العام الأردني «إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون»، وأضاف أن القاتل «اعترف بقيامه بإطلاق النار على ولديه إثر خلاف مالي، وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم».

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أن «خلافات مالية» كانت وراء الواقعة.

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