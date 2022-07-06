أزمة دجاج.. في فروع لـ «ماكدونالدز» الفلبين

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، أن بعض المتاجر التابعة لسلسلة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة في الفلبين، ليست قادرة على تقديم وجبات الدجاج للزبائن بسبب زيادة الطلب عليها، في الوقت الذي لا تفي فيه الإمدادات بالمعايير المطلوبة.

وقالت أدي هيرنانديز، وهي مديرة الاتصالات في «ماكدونالدز» بالفلبين: «نستمر في تقديم الدجاج»، ولكن هناك متاجر «معينة» لا تبيع الدجاج حالياً بصورة مؤقتة.

وارتفعت أسعار الدجاجة الكاملة في العاصمة الفلبينية مانيلا بنسبة 25% لتصل إلى 200 بيزو (3.75 دولارات) منذ مطلع العام الجاري، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

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