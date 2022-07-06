أنشطة ترفيهية في ماركت الواجهة البحرية خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف ماركت الواجهة البحرية في دبي مجموعة من الأنشطة الترفيهية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك اعتباراً من التاسع حتى 11 يوليو الجاري.

ويحتضن الماركت فعاليات داخلية وخارجية متنقلة خلال الأيام الثلاثة للمناسبة، ليتيح للزوّار الاستمتاع بأنشطة ترفيهية وسط أجمل الأجواء العائلية، بما فيها عرض راقص بالنار وسلسلة من عروض الأداء الإيمائي المُسلّية والتفاعلية داخل الماركت، بالإضافة إلى عروض العيالة.

كما يقدم ماركت الواجهة البحرية لزوّاره عرض «كل واربح» الذي يستمر حتى 31 الجاري، ويتيح للمتسوقين فرصة ربح 10 آلاف درهم عند إنفاق أكثر من 50 درهماً في المطاعم المشاركة.

وفي التاسع من الشهر الجاري، ينظم الماركت عرضاً راقصاً بالنار، وفي اليوم التالي عروض العيالة، وفي 11 الجاري عروض الأداء الإيمائي.

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