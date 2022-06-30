وودي آلن بعد «انعدام الجاذبية».. يلوح بالاعتزال

المصدر: لندن - رويترز

قال المخرج السينمائي وودي آلن، إنه سيصور فيلماً جديداً في باريس هذا الخريف، وإنه قد يكون آخر أفلامه. وتحدث آلن (86 عاماً) في مقابلة نادرة أول من أمس، مع الممثل أليك بالدوين عن مسيرته وكتابه الجديد: «انعدام الجاذبية»، وهو عبارة عن مجموعة مقالات فكاهية.

وأضاف آلن عن صناعة الأفلام «ذهب الكثير من الإثارة. عندما كنت أصنع الفيلم، كان يُعرض في السينما في جميع أنحاء البلاد. أما الآن فأنت تصنع الفيلم وتحصل على أسبوعين لعرضه في إحدى دور السينما، ربما ستة أسابيع أو أربعة، قبل أن ينتقل مباشرة إلى البث عبر الإنترنت أو لخدمات الدفع مقابل المشاهدة».

وتابع «الأمر ليس ممتعاً بالنسبة لي». ولم يذكر آلن تفاصيل عن فيلمه المقبل، والذي سيكون فيلمه الـ50.

ونفى آلن، الحائز جائزة الأوسكار أربع مرات ومخرج فيلم «آني هول» وأفلام كوميدية أخرى، مراراً الاتهام بأنه تحرش بابنته بالتبني، ديلان فارو، في عام 1992.

ونأى مشاهير بأنفسهم عن آلن بعد أن انتشرت حركة «مي تو» لمكافحة التحرش عالمياً في عام 2017، وسلطت الضوء من جديد على سوء السلوك الجنسي.

ولم يطرح بالدوين الموضوع خلال المقابلة التي بُثت مباشرة على صفحة بالدوين على «إنستغرام».

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