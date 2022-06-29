الكويت..آلية جديدة «مشددة» للزيارات السياحية والعائلية

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر أمنية كويتية أن قرار وقف التأشيرات السياحية والعائلية، جاء بسبب الأعداد التي دخلت البلاد خلال الأشهر الماضية، ولم تغادر، ما رفع أعداد المخالفين إلى نحو 20 ألفاً.

ونقلت صحيفة «الراي» عن زارة الداخلية «وقف إصدار سمات الدخول بتأشيرة زيارة عائلية وسياحية حتى إشعار آخر، لإعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره»، فيما أفادت المصادر أن القرار «لا يشمل التأشيرات الإلكترونية التي تمنح مباشرة لبعض الجنسيات في المطار».

وبيّنت المصادر أن «عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وعائلية خلال 2022 وصل إلى نحو 70 ألفاً»، مشيرة إلى أن «العمل لوضع آلية مشددة وضوابط تضمن مغادرة الزائر فور انتهاء تأشيرته، فضلاً عن عدم السماح بتمديد فترة الزيارة التي تمنح لمدة 3 أشهر».

ولفتت المصادر إلى «آلية تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة للتشدد في منح تصاريح العمل، ومنحها وفق ضوابط بعد التأكد من احتياج سوق العمل لها، وذلك للمحافظة على التركيبة السكانية لبعض الجاليات».

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