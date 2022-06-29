التلوث مسؤول عن 10% من حالات السرطان في أوروبا

المصدر: كوبنهاغن - أ.ف.ب

حذّرت الوكالة الأوروبية للبيئة، أمس، من أنّ نحو 10% من حالات السرطان المُسجلة في أوروبا مرتبطة بمختلف أشكال التلوث، مشيرةً إلى أنّ من الممكن تفادي معظم هذه الحالات.

وأوضحت الوكالة في بيان أنّ «التعرض لتلوث الهواء والتدخين غير المباشر بالإضافة إلى الأشعة فوق البنفسجية والأسبستوس وبعض المواد الكيميائية والملوثات الأخرى تمثل الأسباب الكامنة وراء أكثر من 10% من حالات السرطان في أوروبا».

وقد ينخفض هذا الرقم بشكل كبير إن نُفّذت السياسات التي أُقرّت بشكل صارم، وتحديداً تلك التي تهدف إلى مكافحة التلوث.

وأكد الخبير لدى الوكالة جيراردو سانشيز، قبل نشر التقرير، أنّه «من الممكن الحدّ من كل المخاطر البيئية والمهنية المسببة للسرطان». وأضاف «حالات السرطان المرتبطة بالبيئة يمكن تقليصها إلى مستوى ضئيل».

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