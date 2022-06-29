من كوريا إلى «نخلة جميرا».. ألوان تتلألأ تحت «قبة الكريستال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف «نخيل مول» في نخلة جميرا بدبي المعرض الفني «كي - آرت»، في «قبة الكريستال» (الجهة الشرقية)، على سطح المركز التجاري، خلال الفترة من 26 الجاري إلى 22 يوليو المقبل. يضم المعرض مجموعة من الروائع من أعمال فنانين عالميين، مثل: سون جين هيونغ وكيم جونغ سوك. وسيتمكن هواة الفن من إلقاء نظرة على مجموعة من أعمال الفنان كيم جونغ سوك الذي يستقي موضوعاتها من المشاهد الطبيعية المتلألئة التي تنمّ عن شرح متباين بين الماضي العريق لرسم لوحات المناظر الطبيعية الكورية ومباهج الحياة العصرية للثقافة الاستهلاكية في القرن الـ21.

وتبدأ المناظر الطبيعية بلوحات أكريليك تقليدية يتم تطريزها بعد ذلك بجواهر متنوّعة، مثل الكريستال واللآلئ وأحجار الأوبال. أما مجموعة أعمال الفنان سون جين هيونغ، فتغوص في الطاقة الإيجابية. ويُنظم المعرض بالتعاون مع «سبرينغ 15»، وغاليري «ذا غريس آند كو»، الذي يستكشف ويعرض أعمال فنانين من مختلف أنحاء العالم.

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