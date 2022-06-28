العراق.. طالب يقتل عميد كلية القانون وأستاذ كلية الهندسة في أربيل

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين وأستاذ في كلية الهندسة على يد طالب مفصول من الدراسة.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحافي إن «عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان اسماعيل، توفي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري». بحسب عدد من الصحف المحلية.

وأضاف، أن «الهجوم أسفر أيضا عن مقتل أستاذ في كلية الهندسة».

وأشار إلى أن «المتهم بتنفيذ الجريمة كان طالبا في جامعة سوران وفصل منها سابقا».

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