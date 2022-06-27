«الوجه السعيد» يفوز بلقب.. «أقبح كلب في العالم»

المصدر: كاليفورنيا - أ.ف.ب

بتسريحته الغريبة ولسانه المتدلي بشكل دائم من شدقه، اختير «هابي فايس» (الوجه السعيد) «أقبح كلب في العالم» إثر مسابقة نظمت في بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأميركية. وتغلب الحيوان البالغ 17 عاماً، وهو من نوع «الكلب الصيني المتوج»، على تسعة كلاب منافسة أخرى الجمعة الماضية في المنافسة السنوية التي تقام منذ عقود. وجرى تبني الكلب العام الماضي خلال جائحة «كوفيد-19» على يد موسيقية من أريزونا، وتدعى جينيدا بينالي.

وأوضحت بينالي (41 عاماً) أنها أُبلغت في مأوى الكلاب بأن الحيوان الذي تتبناه مسنّ ويعاني مشاكل صحية. وقالت صاحبة الكلب بفخر: «حاول موظفو مأوى الكلاب إعدادي لما كنت على وشك رؤيته. رأيت مخلوقاً مسنّاً بالفعل، ويحتاج إلى فرصة ثانية ويستحق أن يُحَب». وكان البيطريون قد حذروا من أنه بسبب المشكلات الصحية، قد لا يعيش الكلب لأكثر من بضعة أسابيع إضافية. وأضافت بينالي أن «حب الأم ولطفها وقبلاتها ساعدته» في التغلب على هذه المشكلات. وأوضحت «تشمل هواياته النوم والشخير والأنين أثناء نومه وإصدار أصوات غريبة عندما يكون سعيداً». وقال المنظمون إن «الحدث المشهور عالمياً يحتفي بالعيوب التي تجعل كل الكلاب خاصة وفريدة من نوعها».

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