إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة «كبتاغون» في مطار الكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

تمكن رجال جمارك الشحن الجوي بالتعاون والتنسيق مع البحث والتحري الجمركي من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة مخدرة من نوع كبتاغون إلى البلاد قادمة من تركيا ومخبأة بطريقة حديثة ومبتكرة في مكائن تغليف.

وقال مسؤول جمركي لصحيفة «القبس»: إن رجال جمارك الشحن الجوي اشتبهوا في شحنة مكائن تغليف قادمة من تركيا، تقدم وافد سوري لاستلامها، وبعد تفتيش الشحنة تبين بداخلها 3 ملايين حبة مخدرة، وجرى ضبط الشحنة، وإحالة المتهم لجهة الاختصاص.

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