شاهد لحظة القبض على «نصاب الحج»..فيديو

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت الأجهزة الأمنية السعودية، تفاصيل القبض على شخص من الجنسية المصرية ارتكب جرائم جنائية تتعلق بـ«الإعلان والتسويق» لرحلات حج وهمية.

وتمكنت إدارة البحث والتحري في شرطة الرياض، من ضبط موقع غير مرخص يديره الرجل الذي ثبت تورطه في الترويج لرحلات حج وهمية، واستلام مبالغ مالية من ضحاياه، وفقا لحساب «الأمن العام» السعودي على «تويتر».

ووثق حساب الأمن العام حملة ضبط المتهم الذي عرف إعلاميا بلقب «نصاب الحج»، حيث تواصل معه هاتفيا أحد أفراد الأمن السعودي، قبل أن يتم تحديد موقعه، ومداهمته والقبض عليه، وبعد مداهمة الموقع ضبط بحوزة المتهم سندات قبض مالية، ومبلغ نقدي يقدر بـ 43 ألف و 650 ريالًا سعوديا.

وأشار حساب الأمن العام إلى توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت صفحة الأمن السعودية مقطع فيديو لحظة استدراج المتهم عبر مكالمة هاتفية ثم القبض عليه متلبساً.

📹 | الجهات الأمنية في الأمن العام تقبض على مقيم ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية.#تم_القبض pic.twitter.com/TEji4opzl5 — الأمن العام (@security_gov) June 21, 2022

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