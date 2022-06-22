بسبب الخسائر التجارية.. أب يؤدي "طقوس السحر الأسود" على طفلته حتى الموت

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ألقت الشرطة القبض على رجل في منطقة نيلور بولاية أندرا براديش الهندية لارتكابه "طقوس السحر الأسود" على ابنته البالغة من العمر 3 سنوات، والتي ماتت بسببها.

وفقًا للشرطة، أجرى الأب فينجوبال الطقوس في منزله، معتقدًا أن ذلك سيطرد قوى الشر المسؤولة عن الخسائر في عمله.

ووفقاً لتقارير صحافية، قام الأب فينجوبال بسكب ماء الكركم على ابنته كجزء من الطقوس. تحقق الشرطة أيضًا لمعرفة ما إذا كان فم الطفلة محشوًا بمسحوق الكركم الأحمر، مما أدى إلى اختناقها.

وبحسب الشرطة، فقد خنق فينوغوبال طفلته بيديه، وبعد أن ساءت الأمور، خرجت ابنة فينوجوبال الكبرى من المنزل وهي تبكي.

هذا نبه الجيران، الذين أنقذوا الابنة الصغرى ونقلوها إلى المستشفى.

نظرًا لأن حالة الطفلة كانت خطيرة، تم نقلها إلى مستشفى في تشيناي، لكنها توفيت.

بعد الوفاة، تم تسجيل قضية ضد والد الطفل بموجب المادة 302 (القتل) من قانون العقوبات الهندي. عانى فينجوبال، الذي كان يعمل في مجال بيع الطوب، من خسائر يعتقد أنها كانت بسبب "قوى الشر".

لذلك ، قيل إنه أجرى "طقوسًا سحرية سوداء" على ابنته البالغة من العمر 3 سنوات، والتي يعتقد أنها ستدفع "قوى الشر" بعيدًا. ومع ذلك، ماتت أثناء العلاج وتم القبض على فينجوبال بتهمة القتل.

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