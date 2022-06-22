بن ستيلر للرئيس الأوكراني: أنت ملهمي

المصدر: كييف - أ.ف.ب

أعرب الممثل الأميركي بن ستيلر خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس في كييف، عن تقديره للجهد الذي يبذله منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال ستيلر، وهو سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، خلال لقائه زيلينسكي الذي كان يمارس مهنة التمثيل، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: «إنه لشرف عظيم لي.. أنت بطلي». وأضاف ستيلر (56 عاماً): «ما قمتم به والطريقة التي استنفرتم بها الشعب الأوكراني ومختلف بلدان العالم تشكّل مصدر إلهام»، في إشارة إلى إطلالات زيلينسكي الكثيرة التي طالب خلالها العالم بتقديم دعم لبلاده. وزار ستيلر قبل لقائه زيلينسكي منطقة إيربين في ضواحي كييف والتي شهدت معارك عنيفة في بداية الحرب. وتشكل المنطقة كذلك أقرب نقطة من العاصمة استطاع الجيش الروسي الوصول إليها. وشكر زيلينسكي بالإنجليزية ستيلر على زيارته.

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