الركاب نجوا من موت محقق..اشتعال محرك طائرة هندية بعد إقلاعها «فيديو»

المصدر: موقع الامارت اليوم

نجى أكثر من 185 شخصا من موت محقق بعد اشتعال النار في أحد محركات الطائرة التي كانت تقلهم إلى دلهي بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأقلعت طائرة «Spice Jet» برحلتها، في حين بدأت الإدارة المحلية في تلقي مكالمات بعد ذلك بوقت قصير تفيد بأنها اشتعلت فيها النيران، وفقا لما قاله قاضي مقاطعة باتنا، شاندراشيخار سينغ.

وأضاف: «بدأ العديد من الناس، ومعظمهم من سكان محلية فولواري شريف المجاورة، في إجراء مكالمات محمومة عند مشاهدة الطائرة وهي تحترق..الحمد لله جميع الركاب الـ185 بخير».

وأوضح مدير مطار جايبراكاش نارايان الدولي، أنشال براكاش، أنه «تم اتخاذ الترتيبات لسفر الركاب المتضررين إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة».

وقالت «Spice Jet» في بيان: «عند الإقلاع، وأثناء الدوران اشتبه طاقم قمرة القيادة في اصطدام طائر بالمحرك..وكإجراء احترازي، أطفأ القبطان المحرك وقرر العودة إلى باتنا..هبطت الطائرة بسلام في باتنا ونزل الركاب بسلام، وأظهر فحص ما بعد الرحلة إصابة طائر، مع تلف ثلاث شفرات للمروحة».





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news