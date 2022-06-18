مصر..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة متهم بجريمة قتل مزدوجة

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية، كيمبرلي إد، آخر تطورات محاكمة رامي نبيل، نجل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في القضية التي تم اتهامه بها بقتل زميلين له في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال كيمبرلي إد، إنه قد تم تأجيل موعد جلسة محاكمة رامي نبيل، إلى يوم 22 من شهر يوليو المقبل 2022، بعدما كان من المقرر أن يتم عقدها الجمعة 17 يونيو الجاري، بحسب " القاهرة 24".

وتم توجيه إلى رامي هاني منير فهيم الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، والذي يقيم في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا، تهمة ارتكاب جريمة قتل زميلين له واحدًا منهما زميله في العمل والآخر يقيم معه في نفس السكن.

ووفقًا إلى بيان الادعاء العام فإن التهم التي تم توجيهها من قبل السلطات الأمريكية إلى نجل وزيرة الهجرة، تصل إلى عقوبة الإعدام، وذلك جاء بناءً على الملابسات الخاصة بالقضية، والتي تدين جميعها رامي نبيل بـ تهمة القتل واستخدام الأسلحة، بالإضافة إلى تهمة محاولة تضليل السلطات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news