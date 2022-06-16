«لاعبة كرة القدم الأجمل في العالم»: راقبوا لعبي وليس شكلي

المصدر: موقع الامارات اليوم

أبدت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، استيائها من توصيفها الرائج في الإعلام، باعتبارها «أكثر لاعبة كرة جمالا في العالم» داعية إلى التركيز على أدائها في الملعب بدلا من مظهرها الخارجي.

وتبلغ آنا من العمر 22 عامًا وتلعب في فريق Grasshopper Club Zürich في سويسرا.

ورغم أنها تتمتع بمواصفات احترافية قوية جدًا في حياتها المهنية، إلا أن مظهر الكرواتية هو ما ركزت عليه معظم التغطيات الإعلامية المحيطة بها حتى الآن في حياتها المهنية وهي ليست من المعجبين ببعض الأشياء التي قيلت عنها.

وتقول ماركوفيتش أنها ليست سعيدة بالألقاب التي تركز على مظهرها الجذاب، وأنها تفضل القول بدلاً من «لاعبة كرة القدم الأكثر جمالا في العالم»، تفضل ماركوفيتش القول أنها «أفضل لاعبة كرة قدم في العالم».

وتحدثت ماركوفيتش إلى الموقع السويسري 20 Minuten، فقالت: «لقد أحببت المقالات التي وصفتني بأنها أجمل لاعب كرة قدم أو واحدة من الأجمل لأنها تجعلني سعيدة لسماع أنني جميلة ولكن بعد ذلك ظهرت مقالات صحفية مزعجة ولم يعجبني ذلك أيضا بسبب عائلتي.. لكن بشكل عام لم يكن الأمر بهذا السوء».

وتوجت ماركوفيتش خمس مرات في كرواتيا وانتقلت للفريق الأول في جراسهوبرز بعد أن لعبت في صفوف الشباب في «إف سي زيورخ»، واستطردت المهاجمة قائلة «إنها تفضل الحكم على أدائها على أرض الملعب» بدلاً من مظهرها.

وقالت إن بعض الأشخاص قد تواصلوا معها تحت ذرائع كاذبة. «كتب لي الكثير من الناس متظاهرين بأنهم مدراء إنني أجد ذلك مؤسفًا للغاية».

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