«يصغرها بـ 44 عاما».. الجدة شيريل هائمة في غرام زوجها كوران

المصدر: موقع الامارات اليوم

تستعد الجدة شيريل مكجريجور«61 عاما» لتربية طفل جديد تسعد بها زوجها كوران ماكين الذي يصغرها ب 44 عاما وذلك بسبب رغبته الشديدة بأن يكون لديه ولد.

وفي عام 2021، عقدت شيريل قرانها مع زوجها كوران بعد أن كانت قابلته في متجر ديري كوين في روما، جورجيا، في عام 2012.

كان ماكين يبلغ من العمر 15 عامًا فقط في ذلك الوقت، يعمل لدى كريس، نجل شيريل، ومع ذلك، لم يتم التواصل الفعلي بينهما إلا بعد ثماني سنوات، في عام 2020.

تواعدوا لمدة عام تقريبًا قبل أن يتقدم لها ماكين. وبعد حفل الزفاف الافتراضي الذي حضره أكثر من 20 الف شخص، تتطلع شيريل وماكين إلى اتخاذ الخطوة التالية في علاقتهما وإحضار طفل إلى العالم. «إنه يريد دائمًا أطفالًا، وأريد أن أكون الأم لطفله» قالت شيريل موضحة أنها بسبب عمرها «سيتعين علينا الحصول على أم بديلة أو التبني، وهو ما نبحث عنه».

وفقًا لصيفة ميرور، فإن أطفالها السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و41 عامًا، قالوا جميعًا إنهم سيتعاونون للمساعدة في تربية المولود الجديد.

لا يزال الزوجان أيضًا يبحثان عن أفضل طريقة لإنجاب طفلهما، ولكن يُقال أيضًا أنهما بدآ بالفعل في التسوق لشراء عربات الأطفال. وقد عبر الأشخاص في «تيك توك»، عن مشاعر مختلطة حول مقاطع فيديو ماكين الذي يتابعه أكثر من مليوني متابع بسبب علاقته بشيريل، حيث دعم البعض الزوجين، فيا تحفظ البعض الآخر عن ذلك.

وأصر الثنائي بأنهما جادان للغاية وملتزمان ببعضهما البعض. وقال ماكين قبل تقبيل زوجته أمام الكاميرا «إنها زوجتي. حتى يفرقنا الموت، لن نذهب إلى أي مكان. إلى الأبد». من جهتها وفي محادثة مع أخبار 24 بعد زفافهما، قالت شيريل «إنها لم تشعر أبدًا بعلاقة أقوى مع رجل آخر». يذكر آن شيريل لديها 17 حفيدا من أولادها السبعة.

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