نبتة تتسبب بحروق شديدة وتقرحات لطفلة بريطانية

المصدر: موقع الامارات اليوم

تسببت «نبتة خطيرة» بحروق غريبة لطالبة في إحدى المدارس البريطانية بعد أن قامت الفتاة بلمس النبتة.

ونشرت مدرسة هاردي ميل الابتدائية، صورة قالت إنها لفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، تعرضت لحروق شديدة بعد ملامستها لعشبة الخنزير العملاقة في حديقة بمانشستر.

وفق لما نقلته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، قالت المدرسة في بيان: «نأسف لوقوع مثل هذه الحادثة التي انتهت بدخول إحدى طالباتنا إلى المستشفى من جرّاء حروق من الدرجة الثانية».

وأضاف البيان: «سيكون من المفيد أن تُظهروا لأطفالكم كيف يبدو هذا النبات حتى يتمكنوا من تجنب ملامسته».

وتتسبب هذه النبتة التي يزداد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة بتهيج الجلد، حيث تتسرب سمومها إلى عمق الخلايا، علما أنها تحتوي على مركبات كيميائية عضوية سامة تسمى «فوروكوماري».

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