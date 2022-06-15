شاب يحقق شهرة عالمية بقدرة «خارقة يصعب تصديقها»..«فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

حقق شاب شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعية بميزة غريبة،تتمثل بقدرته على التحكم وإطالة حجم إبهامه إلى الضعف، وعرض الشاب الاميركي صور إبهام يده العملاق والذي لديه قدرة على التحكم بإطالته وتقصيره لما يبدو أنه ضعف طوله الطبيعي.

وعادة ما يبدو إبهام جاكوب بينا من ويستبورت، ماساتشوستس، متوسط الطول وهو في حالة الاسترخاء، ولكن دون أن يمنعه هذا من إطالته إلى حوالي 11 سم وهو ما يبلغ ضعف طوله الطبيعي.

وشارك الشاب صوره ومقاطعه المصورة على حساب «تيك توك» الخاص به واسمه (jwpina)، مستعرضا ما يمكن أن يفعله إبهامه، بما في ذلك مقاطع متعددة بينها ما يتضمن مقارنة بين حجم إبهامه الممتد والأدوات المنزلية، مثل كوب ورقي وموزة وهاتف منزلي.

وأثارت هذه القدرة العجيبة إعجاب الكثيرين لدرجة أن حسابه نما على منصة «تيك توك» إلى 2.2 مليون متابع.

وعبر البعض عن عدم قدرتهم على تصديق ما تراه أعينهم. وقال أحد المتابعين بعد مشاهته لأحد المقاطع آن لديه «الكثير من الأسئلة»

بينما شبهه آخر بأحد أبطال سلسلة مارفل للأبطال الخارقة وخاصة شخصية ولفيرين (من أفلام أكس مان ) ولكن بدلاً من إخراج السكاكين من ذراعه، فإنه يحصل على إبهام جديد«

وقال الشاب في حديث لصحيفة مترو أنه«لا يوجد سبب (لطول اصبعه)، إنه كبير جدًا ومجرد حالة شاذة»، وأضاف أنه«عندما يرى الناس إبهامي، فإنهم يخافون ويقيسونه بجوار إبهامهم، (ولكنني) أشعر بالرضا حيال ذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news